Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Illegal in Gartenhütte übernachtet

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer Anzeigenaufnahme wegen eines Einbruchs in eine Gartenhütte in der Straße Am Flößgraben wurde die Polizei am Samstag gerufen. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme vor Ort herausstellte, hatte wohl eine noch unbekannte Person Zutritt zur Gartenhütte erlangt, da diese nicht ausreichend verriegelt war, und nutzte sie als Nachtlager vom 22. zum 23. Januar. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0017737/2021. (av)

