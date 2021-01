Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandfall ohne größeren Sachschaden

Zum Brand eines Hauses wurden die Feuerwehr und die Polizei am Samstag gegen 16.30 Uhr in die Mozartstraße gerufen. Dort brannte Unrat in einem leerstehenden Oberdeck einer Garage, welcher schnell gelöscht werden konnte. Durch das eingesetzte Löschwasser entstand in der Garage ein geringer Sachschaden von ca. 100 Euro. Durch einen Zeugen wurde kurz zuvor eine noch unbekannte männliche Person auf dem betreffenden Grundstück gesehen und auch angesprochen. Daraufhin verließ der dunkel gekleidete Mann das Grundstück. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch unter der Nummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0017710/2021 bei der Polizei in Gotha. (av)

