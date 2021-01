Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug bleibt an Hausecke hängen.

Eisenach (ots)

Am Freitag, den 22.01.2021 zwischen 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr kam es in Marksuhl, in der Berkaer Straße zu einer Kollision zwischen einem Fahrzeug und der Hauswand eines Bewohners. Hierbei wurde der Putz beschädigt, sowie eine montierte Telekommunikationsbox in Mitleidenschaft gezogen. Anhand der Höhe des Kollisionspunktes handelt es sich beim verursachenden Fahrzeug vermutlich um einen Lastkraftwagen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallgeschehen oder Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 (Bezugsnummer 0017257/2021) zu melden.(kf)

