Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Einfluss berauschender Mittel

Arnstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, am Samstagnachmittag, in der Saalfelder Straße in Ilmenau, bei einem 29-jährigen lettischen Führer eines Pkw Audi A6 fest, dass dieser unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Metamphetamin. Hierzu erfolgte zum Zwecke der Beweisführung die Blutentnahme im Krankenhaus. Damit ergibt sich auch die Einleitung eines Verfahrens.(rk)

