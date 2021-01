Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausfassade beschädigt

Stadtilm (ots)

Am Samstagnachmittag beschädigte ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes Vito, beim Rangiervorgang in der Bertolt-Brecht-Straße in Sadtilm, die Fassade eines Hauses. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer gegen die Hauswand und verließ anschließend mit dem Fahrzeug unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Verursacher ermittelt werden.(rk)

