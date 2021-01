Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin angefahren

Arnstadt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagmittag an der Einmündung Pfortenstraße - Rosenstraße, in Arnstadt. Hierbei missachtete eine 29-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes, beim Abbiegevorgang, die 41-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, welche dabei leicht verletzt wurde. Nach einem folgenden kurzen Wortgefecht zwischen den Unfallbeteiligten und namentlich bekannten Zeugen, stieg die Mercedes-Fahrerin in ihren Pkw und verließ die Unfallstelle. Warum die Fahrerin die Unfallstelle unerlaubt verließ ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei. Diese ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht.(rk)

