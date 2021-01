Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betäubungsmittel festgestellt

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr wurden im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Arnstädter Schillerstraße, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, Betäubungsmittel aufgefunden. Diese lagen auf einem Holzbrettchen in der Wohnstube der Wohnung. Das Cannabis-Tabak-Gemisch konnte einem 25-jährigen polizeibekanntem Mann zugeordnet werden, welcher sich zu Besuch in der Wohnung seiner Schwester befand. Bei einem weiteren in der Wohnung befindlichen Familienangehörigen (m/31 Jahre), welcher ebenfalls zu Gast war, wurde ein Zipp-Tütchen mit Cannabisblüten festgestellt. Gegen beide Männer wurden Anzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt und die Betäubungsmittel vor Ort beschlagnahmt. (dl)

