Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brennender Altkleidercontainer - Zeugen gesucht

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag gegen 17.00 Uhr wurde auf bislang unbekannte Weise ein Kleiderspendencontainer an der Schulstraße in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte auch einen weiteren, daneben befindlichen Altkleidercontainer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0016461/2021) zu melden. (fr)

