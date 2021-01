Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Brand gesucht

Wolfsbehringen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen geriet ein Nebengelass auf dem Grundstück eines Zweifamilienhauses in der Dorfstraße gegen 04.00 Uhr in Brand. Die Ursache ist bisher unklar. Im Inneren waren mehrere Fahrzeuge abgestellt, der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei in Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0016574/2021 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell