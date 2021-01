Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der L1016 zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 58-Jähriger war gegen 15.15 Uhr mit seinem Sattelzug in der Mühlhäuser Straße in Mihla in Richtung Nazza unterwegs, ein 60 Jahre alter Mann fuhr mit seinem VW hinter ihm. Kurz nach dem Ortsausgang, auf der L1016, überholte der 60-Jährige den Sattelzug und kollidierte dabei seitlich mit ihm. Der dabei an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 13.000 Euro, die Fahrzeugführer blieben unverletzt. (fr)

