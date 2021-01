Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - Zwei Schwerverletzte

Cumbach (Landkreis Gotha) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag in der Leinaer Straße haben eine 77 Jahre alte Frau und ein Mann im Alter von 80 Jahren schwere Verletzungen erlitten. Beide versuchten gegen 11.30 Uhr einen Opel anzuhalten, der offenbar nicht gegen Wegrollen gesichert war und sich auf einem leicht abschüssigen Gelände in Bewegung setzte. Dabei verletzten sie sich schwer und wurden folglich zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Der Opel blieb unbeschädigt. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell