Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern zwischen 11.00 Uhr und 22.15 Uhr sind Unbekannte in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße des Friedens eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen, entwendeten ein Laufrad, Dekoartikel sowie eine Bohrmaschine im Gesamtwert von mehreren hundert Euro und flüchteten anschließend. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0015433/2021) zu melden. (fr)

