Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall mit Hirsch zieht Gasunfall nach sich

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend musste der Fahrer eines Abschleppunternehmens nach einem Wildunfall zwischen Gräfinau-Angstedt und Pennewitz in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 63-jähriger VW-Fahrer kollidierte gegen 20.30 Uhr mit einem Hirsch und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach die Abzäunung einer Gasstation und beschädigte dabei ein Ausdehnungsgefäß, sodass offenbar Gas ausströmte. Der 32 Jahre alte Fahrer des Abschleppdienstes atmete vermutlich etwas Gas ein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurzzeitig musste weiträumig abgesperrt werden. An der Gasstation und am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell