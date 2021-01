Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Gestern Abend zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr wurde in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Ziegeleistraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten in den Kellerbereich und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerabteilen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0014440/2021) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell