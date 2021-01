Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 20-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt Polizeibeamte

Gotha (ots)

Heute Mittag hat ein 20 Jahre alter Mann offenbar Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet und diese außerdem beleidigt. Der 20-Jährige (deutsch) befand sich gegen 11.15 Uhr in einer Straßenbahn am Bertha-von-Suttner-Platz und wurde von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes kontrolliert. Hierbei verhielt sich der Mann aggressiv und stieß die Sicherheitskräfte weg. Gegen hinzugezogene Polizeibeamte leistete der Mann schließlich Widerstand und versuchte, auf einen Beamten gewaltsam einzuwirken. Außerdem beleidigte er die Einsatzkräfte. Er wurde folglich in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Sowohl die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die eingesetzten Polizeibeamten als auch der 20-Jährige selbst blieben unverletzt. (fr)

