Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter in Merseburg erfolgreich

LPI Gotha (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020, ereignete sich in Merseburg, Oeltzschnerstraße zum Ladenschluss ein Raubüberfall auf einen Supermarkt (PM vom 29.10.2020). Die Polizei Halle bat hier um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter. Mit Überwachungsbildern vom Überfall wurde seit Herbst 2020 nach dem Unbekannten gefahndet, der jeweils kurz vor Ladenschluss Überfälle auf Supermärkte verübte. Am 14.01.2020 ist ein Täter in Bernburg (Bereich der PI Magdeburg, siehe Pressemitteilung) nach einem Überfall auf eine Verkaufseinrichtung festgenommen worden. Der 48-Jährige befindet sich inzwischen in einer JVA. Es besteht dringender Tatverdacht, dass der Festgenommene auch den Überfall in Merseburg sowie weitere ähnliche Überfälle begangen hat. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher aufgehoben. Die rechtlichen Voraussetzungen für die weitere Verwendung der Fotos liegen nicht mehr vor. Die Ermittlungen dauern an. Halle (Saale) (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell