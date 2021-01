Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall bei Schneeglätte

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 47 Jahre alter Toyota-Fahrer befuhr gestern Nachmittag gegen 15.45 Uhr die B 88 in Richtung Jesuborn. Aufgrund Gegenverkehrs kam er zu weit nach rechts und rutschte auf der winterglatten Fahrbahn in den Straßengraben. Das Fahrzeug kippte auf die Beifahrerseite. Ein im Pkw sitzender Säugling wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Straße wurde kurzzeitig voll gesperrt. (ah)

