LPI-GTH: Renitente Ladendiebe - Supermarktmitarbeiterin leicht verletzt

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag haben vier Männer offenbar zunächst Waren in einem Supermarkt an der Waldstraße gestohlen und anschließend versucht, mit Hilfe von Gewaltanwendung zu flüchten. Die Tatverdächtigen im Alter von 22 bis 25 Jahren (libysche und marokkanische Staatsangehörige) wurden gegen 17.00 Uhr dabei beobachtet, wie sie diverse Waren im Wert von mehreren Hundert Euro an sich nahmen und in mitgeführten Taschen verstauten. Beim Verlassen des Marktes wurden die Männer schließlich von Mitarbeitern angesprochen. Die Tatverdächtigen wollten sich daraufhin unter Gewaltanwendung entziehen und verletzten eine 39-jährige Mitarbeiterin leicht. Die hinzugezogenen Polizeibeamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. (fr)

