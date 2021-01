Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Am Nachmittag unter Drogeneinfluss

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Eine 27-jährige Fahrzeugführerin war gestern mutmaßlich unter Drogeneinfluss mit ihrem Seat unterwegs. Sie wurde am Nachmittag in der Karolinenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Test reagierte positiv auf Amphemtamine. Sie wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und muss sich nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. (ah)

