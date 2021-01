Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom 18.12.2020 bis heute Morgen haben Unbekannte zwei Container auf einem Firmengelände an der Straße Am Vogelherd aufgebrochen und Diebesgut mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich erbeutet. Die Täter gelangten auf das Gelände der Firma für Telekommunikationsbau und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lager- und einem Aufenthaltscontainer. Aus diesen entwendeten sie Elektrogeräte, hochwertige Werkzeuge sowie Bargeld und flüchteten anschließend. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0012941/2021) entgegen genommen. (fr)

