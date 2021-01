Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sportlerheim - Zeugen gesucht

Elxleben (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte brachen am 13.01.2021 gegen 02.45 Uhr in ein Sportlerheim in der Ellebener Straße ein. Es gibt Hinweise, dass eine Person eine weiße Bekleidung, ähnlich einem Einmalschutzanzug, trug und die zweite Person dunkel bekleidet war sowie eine Mütze auf hatte. Die Täter entwendeten einen Backofen und eine Musikanlage im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Wer hat verdächtige Personen beobachtet und kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0011772/2021 entgegengenommen. (ah)

