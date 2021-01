Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrten unter berauschenden Mitteln

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 19 Jahre alter VW-Fahrer wurde am Sonntag um 13:35 Uhr in der Eisenacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der beim Fahrzeugführer durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Selbige Funkstreifenwagenbesatzung stellte um 14:43 Uhr in der Rohrbachstraße einen Audi fest. Der Drogenvortest bei dem 20-jährigen Fahrer reagierte ebenfalls positiv auf Amphetamin. Mit beiden Fahrzeugführern wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Ferner wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet. (ml)

