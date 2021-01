Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schmierereien festgestellt - Zeugen gesucht

Neudietendorf - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag wurden der Polizei Farbschmierereien an einer Gebäudefassade am Zinsendorfplatz mitgeteilt. Die Schriftzüge hatten augenscheinlich politischen Bezug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0011839/2021) zu melden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell