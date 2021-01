Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Aus einem Nebengelass auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Brauhausbrunnen" wurde in der Zeit zwischen Samstag, 16.01.2021, 18.00 Uhr und Sonntag, 17.01.2021, 15.15 Uhr ein Fahrrad im Wert von über 1000 Euro gestohlen. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls Copperhead 3S in schwarz mit neongrünen Applikationen an Gabel und Oberrohr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691/26114) unter der Bezugsnummer 21019436 entgegen. (as)

