Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angeschlossenes Fahrrad gestohlen - Zeugenaufruf

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstag, 16.01.2021, wurde vor einem Geschäftskomplex Am Rotberg ein Rennrad der Marke Bergamont in den Farben schwarz-grün entwendet. Das Fahrrad war mittels Seilschloss an einem Fahrradständer gesichert. Die Tatzeit lag zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691/261124) unter der Bezugsnummer 21018644 entgegen. (as)

