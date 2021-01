Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Am Sonntag kam es gegen 05.30 Uhr in einem Firmengebäude in der Fabrikstraße zu einer starken Rauchentwicklung. Im Rahmen des sofortigen Feuerwehr- und Polizeieinsatzes konnte festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung von einem vermutlich überhitzten Teil an der Heizungsanlage ausging. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Gefahrenstelle konnte durch die Feuerwehr beseitigt werden. Personen wurden nicht verletzt, eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand zu keiner Zeit. Die Ursachenermittlungen wurden aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens liegt noch nicht vor. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell