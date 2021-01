Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufmerksamer Zeuge stellt Dieb

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Ein 31-Jähriger entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Grundstück in der Friedensstraße ein Fahrradteil. Nachdem der Täter nach der Tat über einen Zaun kletterte, wurde er von einem 45-jährigen Zeugen angesprochen. Die gleichzeitig durch den Zeugen informierten Polizeibeamten nahmen vor Ort eine Anzeige wegen Diebstahls auf. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell