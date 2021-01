Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt endet im Wald

Eisenach (kreisfreie Stadt), Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstagabend sollte in der Straße "An der Tongrube" ein Pkw Fiat für eine Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet im Norden der Stadt bis in ein angrenzendes Waldgebiet. Während der sofortigen Fahndung konnten der Pkw sowie der mutmaßliche Fahrer im Waldgebiet festgestellt werden. Der 17-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die beiden unterschiedlichen, am Fiat angebrachten Kennzeichen waren gestohlen. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Kennzeichentafeln sichergestellt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der 17-Jährige wenige Stunden zuvor ein illegales Autorennen mit dem Fahrer eines Pkw Seat in der Ortslage Behringen lieferte. Zeugen oder Geschädigte dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit Angabe der Bezugsnummer 0011964/2021 bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691/261124) zu melden. (as)

