Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Einfluß von Drogen und ohne Fahrerlaubnis nicht zugelassenes Fahrzeug geführt

Arnstadt, Neideck-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 16.01.2021 gegen 16:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Ford in der Neideckstraße. Der 37- jähriger Fahrzeugführer konnte bei der Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorweisen. Durchgeführte Abfragen ergaben dass der 37-jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss berauschender Mittel das Fahrzeug gesteuert haben könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf Metamphetamin und Kokain. Eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum Arnstadt erfolgte und die Weiterfahrt des 37-jährigen wurde unterbunden. Da an dem nicht zugelassenen Ford Kennzeichen angebracht waren, welche nicht für diesen ausgegeben waren, erwartet den 37-jährigen ebenfalls eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

(sg)

