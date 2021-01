Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf!

Ilmenau, Gewerbepark am Wald (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 15.01.2021 bis 16.01.2021 befuhr ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter die Straße "Gewerbepark am Wald" aus Richtung Bücheloher- Straße kommend. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Telekommunikationsmast und eine Straßenlaterne. Dann entfernte er sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Auf Grund von an der Unfallstelle vorgefundenen Fahrzeugteilen, handelt es sich bei dem unfallverursachenden Pkw um einen schwarzen bzw. dunkelblauen "BMW" der 3er-Reihe. Der am Telekommunikationsmast und der an der Laterne entstandene Sachschaden wurde mit circa 4500,-EUR angegeben. Zeugen oder Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben oder sonst zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0011755/2021 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden.

(sg)

