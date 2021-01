Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf frischer Tat überrascht

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Ein 68-jähriger Eisenacher stellte am Samstagvormittag in seinem Kellerabteil eine fremde Person fest. Die Kellertür war beschädigt und die Person durchsuchte gerade die gelagerten Gegenstände. Als der 68-Jährige den Mann ansprach, flüchtete dieser ohne Beute aus dem Wohnblock. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der 35-jährige Täter im Nahbereich angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell