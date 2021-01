Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrlässige Körperverletzung/Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht !

Arnstadt, Ichtershäuser- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 15.01.2021 gegen 11:20 Uhr ereignete sich in der Ichtershäuser -Straße ein Verkehrsunfall in deren Folge die unbekannte Verursacherin die Unfallstelle verließ. Eine 57- jährige Skodafahrerin befuhr die Ichtershäuser Straße und wollte nach rechts auf den Lidl- Parkplatz einfahren. Dies achtete die dahinterfahrende Fordfahrerin nicht und fuhr auf den Skoda auf. Die Fordfahrerin fuhr anschließend an der anderen Unfallbeteiligten vorbei, hielt kurz an und setzte dann die Fahrt Richtung Stadtmitte fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde mit circa 2500,-EUR angegeben. Da die Skodafahrerin während der Verkehrsunfallaufnahme über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen bestellt, welcher diese dann ins Ilm-Kreis-Klinikum verbrachte. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte das Fahrzeug der Unfallflüchtigen in einer Nebenstraße unweit des Unfallorts festgestellt werden. Unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0011189/2021 sucht die PI Arnstadt- Ilmenau Zeugen, welche Angaben zur Person der Unfallflüchtigen machen können.

(sg)

