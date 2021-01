Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen und Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen

Ilmenau, Langewiesener-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 15.01.2021 gegen 19:55 Uhr befuhr ein 36-jähriger Seat- Fahrer die Langewiesener-Straße in Ilmenau. Bei einem freiwillig durchgeführten Drogenvortest wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Amphetamin/ Methamphetamin sowie unter der Einwirkung von Alkohol stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Vorwert von 0,52 Promille an. Eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum erfolgte und die Weiterfahrt der 34-jährigen wurde unterbunden. Wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz muss sich der 34-jährige nun verantworten.

(sg)

