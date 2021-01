Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Wildschwein

Berteroda (Eisenach) (ots)

Auf der L 2114 zwischen Berka v.H. und Berteroda kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Wildunfall. Ein Wildschwein querte dort die Fahrbahn, als ein BMW Fahrer die Straße in Richtung Berteroda befuhr. Der 43-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zur Kollision mit dem Tier kam. Das Wildschwein erlag seinen Verletzungen und am BWM entstand Sachschaden im vermutlich vierstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. (db)

