Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiv auf Opiate getestet - Weiterfahrt untersagt

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha konnte am heutigen Vormittag einen 44-jährigen Fahrzeugführer in einem VW stoppen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Gartenstraße reagierte ein Drogenvortest positiv auf Opiate. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus sowie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. (db)

