Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigungen an Zufahrtsschranken - Tatverdächtiger ermittelt

Eisenach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.12.2020 und des 13.12.2020 kam es jeweils zu Sachbeschädigungen an den Zufahrtsschranken einer Tiefgarage in der Bahnhofsstraße und der zu einem Parkplatz in der Wartburgallee (PM vom 13.12.2020). Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 18-jähriger Eisenacher als Tatverdächtiger identifiziert werden. Gegen ihn wird momentan ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung geführt. (ah)

