Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 17.10 Uhr, kam es in der Gothaer Straße zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der mutmaßliche Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer des Verursacherfahrzeugs aus Richtung Wutha kommend in Richtung Stadtmitte und kollidierte dabei mit zwei Fahrzeugen ( BMW und Skoda), welche am Straßenrand geparkt waren. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter Angabe der Hinweisnummer 0010596/2021 zu melden. (db)

