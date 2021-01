Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei kontrollierte am gestrigen Tag, gegen 14.00 Uhr, einen Hyundai in der Straße "Dammweg". Hierbei zeigte sich, dass der 34-jährige Fahrzeugführer mutmaßlich unter dem Einfluss von Amphetamin/ Methamphetamin stand, da ein Drogenvortest positiv reagierte. Darüber hinaus fanden die Beamten bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel in Form von Crystal. Anschließend erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus und die Unterbindung der Weiterfahrt. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. (db)

