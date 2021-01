Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter verursachte zwischen dem gestrigen Tag 17.00 Uhr und heute 08.10 Uhr einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der beschädigte Citroen war in der Florian-Geyer-Straße am rechten Straßenrand geparkt. Der Schaden kann auf ca. 1000 Euro beziffert werden. Nach bisherigen Erkenntnisse fuhr der mutmaßliche Verursacher aus Richtung Zeppelinstraße kommend in Richtung Ullrich-von-Hutten-Straße. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Hinweisnummer 0009975/2021 zu melden.

