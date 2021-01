Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verunfallt und Verletzt

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es in der Straße "Das Steinfeld" zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes kam nach ersten Erkenntnissen in einer Kurve auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte folglich mit einem Baum. Der Fahrzeugführer, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sowohl das Fahrzeug als auch der Baum und ein Zaun wurden beschädigt. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

