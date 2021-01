Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schornsteinbrand

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag gegen 14.00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung eines Brandes in oder an einem Gebäude in der Gebeseer Straße. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, konnte aber Entwarnung gegeben werden. Es war zu einem Brand im Schornstein des Hauses gekommen, welcher durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Sachschaden ist nicht entstanden und es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

