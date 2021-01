Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Sachbeschädigung selbst verletzt

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Barfüßerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einem 30-Jährigen. Beide Männer sind Bewohner des Hauses und gerieten an der Wohnung des 30-Jährigen in Streit, sodass der 40-Jährige den Glaseinsatz der Wohnungstür des Geschädigten zerstörte. Dabei verletzte er sich selbst. Als die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, griff der Mann die Polizisten unvermittelt an. Die Beamten konnten den Angriff abwehren und den 40-Jährigen am Boden fixieren. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Der Mann kam zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Sachschaden an der Scheibe wird auf 50 Euro beziffert. (db)

