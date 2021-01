Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In mehrere Kellerabteile eingebrochen - Zeugen gesucht

Osthausen (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit von Dienstag, gegen 23.30 Uhr, bis gestern Vormittag, gegen 10.00 Uhr, sind Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Ellebener Straße eingebrochen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise ins Gebäude und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu drei Kellerabteilen. Aus diesen entwendeten sie ein Mountainbike der Marke Cube sowie Getränke und Lebensmittelkonserven im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0009244/2021) zu melden. (fr)

