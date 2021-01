Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer absolut fahruntüchtig

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 30-Jähriger wurde gestern Abend in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er an dem von ihm geführten Fahrrad kein Licht angeschaltet hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund 1,9 Promille in der Atemluft. Damit bewegte er sich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Ihm wurde zu Beweiszwecken Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell