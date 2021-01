Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am 25.12.2020, gegen 21.45 Uhr, kam es in der Schleusinger Allee im dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall, in dessen Anschluss der Unfallverursacher flüchtete. Der oder die Unbekannte war in der Schleusinger Allee aus Richtung Manebach kommend unterwegs und überfuhr einen dortigen Kreisverkehr. Dabei beschädigte er die dort angebrachte Beschilderung. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen roten VW Polo, Typ 6N2, Baujahr 1999-2000. Dieses Fahrzeug müsste erhebliche Beschädigungen an der linken Front aufweisen. Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem Verursacher oder dem Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-261124 (Bezugsnummer 0302289/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell