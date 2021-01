Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 54-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mechterstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend zog sich eine 54-Jährige gegen 22.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße schwere Verletzungen zu. Sie verlor am Ortsausgang in Richtung Eisenach auf einer Geraden aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren VW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug touchierte einen Baum, überschlug sich und kam auf einem Feld zum Stillstand. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, am Pkw entstand Totalschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

