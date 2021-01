Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Starke Rauchentwicklung in Wohnung

Eisenach (ots)

In einer Wohnung in der Weimarischen Straße kam es heute gegen 03.30 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Offenbar kam es im Bereich des Herds zu einer Hitzentwicklung, durch die eine Plastikabdeckung geschmolzen ist. Der 82-jährige Bewohner und eine 62-jährige Bewohnerin mussten durch die starke Verqualmung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Entwicklung eines Brands konnte selbstständig verhindert werden. (ah)

