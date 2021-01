Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hund bei Verkehrsunfall verletzt - Tierhalter gesucht

Eisenach (ots)

Gestern Abend kam es in der Langensalzaer Straße zu einem Unfall, bei dem ein Hund verletzt wurde. Ein 41 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 22.00 Uhr in der Langensalzaer Straße in Richtung Stockhausen unterwegs. Kurz vor der Auffahrt zur B19 stieß der Opel mit einem Hund, augenscheinlich handelte es sich um einen Beagle, zusammen. Das Tier wurde verletzt und lief anschließend weiter in Richtung Dürrehöfer Allee. Im Rahmen der Unfallaufnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte der Hund bislang nicht aufgefunden und auch sein Besitzer nicht ermittelt werden. Hinweise zum Hund sowie seinem Besitzer nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0008534/2021) entgegen. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell