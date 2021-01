Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 38-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eisenach (ots)

Gestern Abend hat sich ein 38 Jahre alter Fußgänger bei einem Unfall in der Mühlhäuser Straße schwere Verletzungen zugezogen. Der 38-Jährige überquerte gegen 18.00 Uhr die Mühlhäuser Straße. Eine 73-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Kia die Mühlhäuser Straße aus Richtung Rennbahn kommend in Richtung Friedhof. Es kam zur Kollision, wodurch der Fußgänger schwere Verletzungen erlitt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

