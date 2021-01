Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Mittag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Supermarktparkplatz an der Carl-Gareis-Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Geschädigte parkte ihren Peugeot gegen 13.45 Uhr an genannter Örtlichkeit. Ein rangierender Lkw mit roter Plane touchierte den Peugeot und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Anschließend setzte der oder die Unbekannte die Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0007375/2021) zu melden. (fr)

